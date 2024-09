Montaruli (FdI), sinistra condanni assalto al cantiere della Tav

"In Val Susa si ripete ancora una volta il consumato copione dell'assalto violento al cantiere dell'Alta velocità. Anche questa volta attendo parole di condanna della sinistra, che sono sicura tarderanno ad arrivare. Contro i violenti che combattono lo Stato non ci può essere ambiguità, se lo mettano in testa coloro che strizzano l'occhio agli antagonisti e tentano di regalare loro immobili pubblici come il centro sociale Askatasuna". Lo dichiara la vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli "Il pacchetto sicurezza che si esaminerà la prossima settimana in aula alla Camera - aggiunge - ha quanto ancora manca per isolare chi opera una vera e propria azione di sabotaggio. La misura, osteggiata dalla sinistra, che prevede maggior rigore contro chi ostacola un cantiere per un'opera strategica, è fondamentale". "Grazie a Giorgia Meloni - conclude - per aver messo la sicurezza al primo posto: il disegno di legge che dovrebbe essere finalmente approvato in Parlamento nelle prossime settimane, potrà aiutare le forze dell'ordine, è la migliore risposta a chi compie atti eversivi e il miglior sostegno agli operai impegnati nel cantiere".