Merlo sbarca in America, il gruppo cuneese apre filiale Usa

Il gruppo cuneese Merlo, leader nella produzione di sollevatori telescopici, aumenta la sua quota di mercato all'estero e sbarca negli Stati Uniti. Qui, dopo aver operato per dieci anni attraverso un importatore, avrà una propria sede ufficiale a Rock Hill, in South Carolina. Questo evento consolida ulteriormente la presenza dell'azienda cuneese nel settore della meccanizzazione agricola e industriale a livello mondiale. Obiettivo dichiarato: aumentare la produzione da 8 a 10mila macchine all'anno, per soddisfare la domanda del mercato. La sede di Rock Hill sarà un polo commerciale e di marketing, dove verrà offerta assistenza tecnica globale e corsi di formazione altamente specializzati, al fine di creare nuovi potenziali concessionari. Merlo intende rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti, attualmente incentrata sul noleggio e sulle attrezzature per l'edilizia, con unità di alta gamma, come i sollevatori telescopici ad alta capacità e rotativi. La sfida sarà anche quella di incrementare ulteriormente la propria presenza sul mercato agricolo, esportando le gamme Turbofarmer e Multifarmer. Per il nuovo progetto statunitense è in programma un'espansione dell'organico, con oltre 20 dipendenti previsti entro la fine dell'anno.