Gdf Vercelli confisca 1,4 milioni di euro a due condannati

Avevano messo in piedi un articolato sistema di frode fiscale e riciclaggio, che consisteva in un giro di false fatturazioni e società fantasma operanti nel settore dei prodotti per il confezionamento di merci. La guardia di finanza di Vercelli ha confiscato beni e denaro per oltre 1,4 milioni di euro a due persone, condannate in via definitiva per diversi reati: associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, all'evasione dell'Iva e al riciclaggio dei proventi illeciti. La confisca è l'ultimo atto di un procedimento penale iniziato da complesse indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle, coordinate dalla procura di Vercelli. Quaranta persone sono state indagate, e 7 di queste sono state condotte in carcere. Gli inquirenti hanno scoperto che oltre 50 aziende di tutta Italia erano inserite nella complessa rete di riciclaggio e frode fiscale, i cui profitti andavano ad arricchire le tasche dei vertici dell'organizzazione criminale. Al termine delle indagini, i finanzieri hanno confiscato due immobili, somme di denaro giacenti su vari conti correnti, una autovettura, quote societarie, opere d'arte e preziosi.