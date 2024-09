Lo Russo, 'autonomia spacca il Paese, rafforzare i Comuni'

"Stiamo vivendo una stagione difficile. La missione che dobbiamo darci per il prossimo ciclo di lavoro sia ribadire nell'ambito della nostra azione due questioni: la prima è l'autonomia differenziata, sappiamo quanto alcune impostazioni, che molti di noi contestano, sia sbagliate, lacerano il nord e il sud e spaccano il paese". Lo ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo intervenendo in collegamento al Congresso dell'Ali in corso in Campidoglio a Roma. "Come associazione e istituzioni - ha aggiunto - invece dobbiamo ribadire il principio costituzionale delle autonomie non nella logica del centralismo ma nel ribadire che le autonomie riguardano anche Comuni e Citta metropolitane. La nostra è una storia di Comuni, da un lato chiediamo un rafforzamento delle competenze comunali, dall'altro diamo una proposta rispetto alle richieste del paese. Va poi ribadita la profonda differenza valoriale rispetto all'analisi del paese, lacerato, con i fragili sempre più fragili. Ribadire l'esigenza di fare politica e istituzioni con questo profilo può fare la differenza. La sicurezza, per esempio, si risolve soprattutto con la sicurezza sociale".