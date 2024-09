Carabinieri, a Cuneo il nuovo comandante Marco Piras

Si è presentato stamattina il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Cuneo, colonnello Marco Piras. Classe 1976, romano di nascita, Piras è figlio di un ufficiale dell'Arma e viene da tre anni di comando a Sondrio. Prima di allora era stato alla guida del reparto operativo di Siracusa, tra il 2019 e il 2021. Nel suo curriculum anche esperienze all'estero, nello stato maggiore della difesa. "È importante che i carabinieri si facciano vedere e siano presenti nei paesini, che conoscano la popolazione e ne conquistino la stima" sono le sue prime dichiarazioni pubbliche. In cima alle priorità la lotta ai reati predatori e alle truffe, specie in danno di anziani e soggetti deboli. Il neocomandante fa sapere di contare molto sulla comunicazione anche nel contrasto al traffico di stupefacenti: "Lavoreremo molto nelle scuole: nei luoghi in cui sono stato abbiamo fatto tanti incontri e i riscontri sono stati sempre molto positivi. I ragazzi non voglio fare la lezione, ma impostare il discorso sulle conseguenze. Ed è importante che su questo lavorino anche le famiglie".