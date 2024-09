Cirio, Piemonte centrale nella space economy

L'intelligenza artificiale è "un tassello su cui investire per aumentare la competitività delle nostre imprese". E' quanto dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli assessori regionali Andrea Tronzano e Matteo Marnati in una nota congiunta diffusa in merito agli Stati generali della Space Economy. "Il Piemonte - è il testo - ha un ruolo centrale nell'economia dello spazio grazie all'eccellenza delle sue aziende e al grande contenuto tecnologico del processo produttivo di un comparto che sta diventando sempre più determinante per la crescita della nostra economia. I dati del distretto lo dicono chiaramente: uno sviluppo esponenziale che ha portato in due anni a un aumento significativo di occupati con tante aziende in più che hanno affiancato quelle già presenti. Un circolo virtuoso di impresa, ricerca e innovazione che inserisce a pieno titolo il Piemonte tra quelle che maggiormente hanno investito in un settore determinante per la nostra economia". "In questo contesto - affermano Cirio e Marnati - abbiamo ospitato al Grattacielo Piemonte il confronto sull'intelligenza artificiale applicata all'industria dello spazio con aziende e stakeholder a dimostrazione della grande vitalità del settore, come confermato anche dalla scelta del governo di insediare proprio a Torino la Fondazione nazionale dell'intelligenza artificiale applicata alla manifattura e all'industria: un ulteriore tassello su cui investire per aumentare la competitività delle nostre imprese".

Nel manifesto della space economy 2024 si evidenzia che l'Italia considera lo Spazio un settore altamente strategico, per la sua connotazione tecnologica, forte e innovativa. Per il settore, secondo quanto emerge dal documento illustrato al termine deli stati generali della space economy, l'Italia intende rafforzare la propria posizione nell'ambito delle politiche europee dello spazio; sostenere le Regioni e i distretti aerospaziali come motore della space economy; favorire investimenti e finanziamenti nella space economy; sostenere la formazione del capitale umano per lo sviluppo dell'industria e dei servizi in ambito spaziale. Tra gli obiettivi che si vogliono raggiungere c'è anche quello di sfruttare tutte le potenzialità dell'intelligenza artificiale applicata in sicurezza alla space economy; proteggere le infrastrutture spaziali italiane e garantire l'autonomia strategica del Paese per l'accesso e l'uso sicuro dello spazio e favorire l'accesso alle opportunità della space economy anche alle aziende non-spazio. Agli stati generali della space economy hanno partecipato, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso; il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Regione Piemonte Alberto Ciri e Andrea Mascaretti, presidente intergruppo parlamentare per la space economy.