Calcio: il Torino annuncia una partnership con Red Bull

La Red Bull entra nella famiglia del Torino Fc. "Nuova ed entusiasmante partnership nel mondo granata! Red Bull, leader mondiale degli energy drink, sarà Official Energy Drink Partner del Torino Football Club per la stagione 2024/25", si legge in una nota ufficiale della società granata. "La partnership porterà novità importanti al Club, a partire dal coinvolgimento allo Stadio Olimpico Grande Torino. Red Bull caricherà la squadra con l'Energy Entrance per il riscaldamento e durante gli Energy Break nelle partite più calde, accompagnando la squadra per tutta la stagione" spiega nel comunicato il club di Urbano Cairo. Per Red Bull, già presente con vari investimenti tra Formula1, MotoGp, surf, sport invernali, musica e gaming, oltre che 'owner' di club di calcio come Lipsia, Salisburgo, Liefering, New York Red Bull e Bragantino, sarà la prima collaborazione in assoluto in serie A.