GLORIE NOSTRANE

Two Cirio is megl che one

Melius abundare quam deficere. Da ieri ci sono due presidenti Cirio: il governatore del Piemonte e la sorella Giuliana che ha preso la guida della Fondazione Industriali. "Un progetto nobile e ambizioso. Grata per la fiducia". L'inizio della saga dei Cirio's?

Come quella vecchia pubblicità: Two Cirio is megl che one. Da ieri sono due i presidenti Cirio in Piemonte. Non solo il governatoredella Regione, a giugno confermato per il secondo mandato, ora c’è anche la sorella, Giuliana, nominata al timone della Fondazione Industriali, ente appena nato che rappresenta un unicum in Italia. Ventidue imprenditori e Confindustria Cuneo – di cui Giuliana Cirio è direttore e anima – hanno infatti sottoscritto l’atto costitutivo davanti al notaio Andrea Ganelli, la Fondazione avrà una dotazione iniziale di 1,3 milioni di euro.

L’obiettivo è favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo delle fasce più fragili della popolazione, organizzare la formazione per le nuove generazioni, incentivare la parità di genere e proporre attività di valorizzazione della cultura d’impresa e del lavoro. I percorsi della Fondazione si concentreranno inoltre sulla gestione di emergenze occupazionali, sulla promozione del volontariato aziendale e sull’integrazione di persone in situazioni di svantaggio, come gli stranieri o i detenuti, anche attraverso la creazione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo capaci di determinare un impatto positivo sul territorio. Giuliana Cirio si dice “grata” per l’incarico ricevuto e definisce “nobile e ambizioso” il progetto della neonata fondazione.