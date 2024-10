Lingotto Fiere, la Regione Piemonte torna a pensare all'acquisto

La Regione Piemonte rilancia sulla possibilità di una proprietà pubblica del Lingotto Fiere. "Come Regione crediamo molto nella necessità di dotare Torino di un polo fieristico - ha detto il presidente Alberto Cirio a margine della presentazione del progetto per l'ex Manifattura Tabacchi - perché il turismo delle fiere e dei congressi è un asset importante, ma bisogna avere gli spazi. Come Regione - ha ricordato - ho dato la disponibilità a sedermi intorno al tavolo con Camera di commercio e col Comune per valutare la possibilità di un acquisto di quelle aree. Come tutte le scelte strategiche, dobbiamo farle insieme e ho trovato una disponibilità e nelle prossime settimane e mesi potremmo lavorare a concretizzare questo percorso". Cirio ha precisato però che "per fare questo, la Regione deve farsi affiancare, perché gli acquisti in cui usiamo soldi pubblici devono essere congrui. L'Agenzia del Demanio fa proprio questo lavoro, ti assiste e ti accompagna garantendoti che i passaggi che farai li farei sempre bene nell'interesse generale. Così come Cassa depositi e prestiti è pronta anche a sostenere un investimento - ha concluso -, abbiamo già avuto rapporti e interlocuzioni importanti".