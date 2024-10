A Torino i big della transizione ecologica nell'aviazione

Una tre giorni di eventi, oltre 150 ospiti internazionali. Questo l'identikit degli appuntamenti che l'Aeroporto di Torino e il Politecnico di Torino hanno organizzato da ieri 9 ottobre a domani 11 ottobre nell'ambito del progetto europeo Tulips sulla sostenibilità ambientale nell'aviazione. Un ulteriore tassello che conferma l'impegno concreto dello scalo verso la volontà di esplorare, attraverso la sperimentazione e la collaborazione con tutte le aziende della filiera aviation, nuove soluzioni per la transizione ecologica e per la riduzione delle emissioni. Nella giornata di oggi giovedì 10 ottobre il Tulips Progress Event si sposta al Castello del Valentino, ospiti del Politecnico di Torino: un momento pubblico, accessibile in presenza e con collegamento da remoto, aperto anche a istituzioni e stakeholder interessati alle tematiche della transizione ecologica nell'aviation. È l'occasione per speaker di primo piano del settore per condividere non solo le loro esperienze, ma anche per essere di stimolo alla discussione e all'evoluzione della clean energy transition. L'ultima giornata, quella di venerdì 11 ottobre, riporterà invece il focus su Torino Airport, che sarà sede della 2nd Hydrogen Airports Conference, organizzata in collaborazione con il consorzio Tulips, Aci Europe (associazione degli scali aeroportuali europei) e con la società di consulenza TO70.