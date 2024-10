POLITICA & GIUSTIZIA

"Turbativa d'asta" a Torino, la Procura indaga sull'appalto del mercato ittico

Avviso di garanzia al direttore del Comune, Paola Virano ("Sono tranquilla ma anche tanto amareggiata"). Ieri la perquisizione delle Fiamme Gialle negli uffici dell'assessorato al Commercio. Nel mirino del pm la gara per l'assegnazione dell'area a Porta Palazzo

I militari delle Fiamme Gialle sono entrati ieri mattina negli uffici di via Meucci, sede dell’assessorato al Commercio del Comune di Torino, proprio nelle ore in cui il sindaco Stefano Lo Russo, assieme all’assessore Paolo Chiavarino, visitava il mercato di Porta Palazzo. Una perquisizione durata alcune ore e conclusa con l’acquisizione di faldoni e documenti: al certo dell’indagine ci sono proprio le procedure per l’assegnazione di uno degli spazi più caratteristici di Porta Palazzo: il mercato ittico. Le determine su cui sono puntati i riflettori portano la firma di Paola Virano, direttore del settore commercio, tra i più influenti grand commis di Palazzo Civico. Ed è proprio lei la destinataria di un avviso di garanzia con l’accusa di turbativa d’asta. Un reato che, sempre secondo gli inquirenti, avrebbe commesso per agevolare Umberto Montano, fondatore e patron di Mercato Centrale, indagato per corruzione: la dirigente avrebbe consigliando le modalità per il rientro di un debito verso la società di riscossione dei tributi comunali Soris e si sarebbe impegnata per far diminuire il costo del canone degli spazi. L’indagine, che vede una decina di indagati a vario titolo, è coordinata dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta e dai pm Alessandro Aghemo e Giovanni Caspani, la contestazione nei confronti della Virano riguarda la valutazione della garanzia fideiussoria dell’unico operatore interessato all’acquisizione, Montano appunto.

È infatti un iter tortuoso e accidentato quello dell’assegnazione del mercato ittico, uno stabile storico posto sotto la tutela della Soprintendenza e chiuso nel 2021 su decisione dell’Asl che ne condizionò la riapertura ai lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Da allora, però, sono passati tre anni e una gara pubblica che non ha portato ad alcuna assegnazione (quella sotto i riflettori della Procura di Torino) e un’altra tutt’ora aperta. Con lo Spiffero Paola Virano si definisce "tranquilla, ma anche tanto amareggiata". Maturità classica, una laurea in Giurisprudenza con lode, Virano inizia a lavorare nel settore pubblico nel 1991: prima la Regione poi il Comune di Torino. Nel 2007 entra a far parte del Codir, la cabina di regia che raggruppa i vertici della burocrazia di Palazzo civico, nel 2022 è insignita dell’onorificienza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. La cerimonia si svolge in Prefettura, il riconoscimento le viene assegnato dal sindaco Lo Russo. “Ho sempre lavorato nell’interesse della città” è quel che ha detto a chi ha avuto modo di sentirla in queste ore, ribadendo come abbia fatto di tutto per attrarre investitori su un’area che da anni attende il suo turno per essere riqualificata. “Qui siamo a Torino, non a Roma o Milano” ripeteva spesso, come a dire che gli investimenti non piovono dal cielo, bisogna attirarli. Sarà un giudice a decidere se ciò sia avvenuto in modo lecito.