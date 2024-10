Fridays For Future, flash mob a Torino per il clima

Si è concluso a Torino il corteo dei Fridays For Future torinesi, che ha attraversato con circa un migliaio di partecipanti le vie del centro del capoluogo piemontese. Durante il tragitto gli ambientalisti si sono fermati per dei flash mob, il primo vicino al Grattacielo Intesa Sanpaolo dove, tra gli alberi del controviale, è stato appeso uno striscione contro i media "colpevoli - per i manifestanti - di tacere davanti alla crisi climatica". Qualcuno degli attivisti si è messo dello scotch sulla bocca. Poco distante, sulle vetrine della filiale di una banca, sono stati incollati dei manifesti contro "le banche che investono ancora sul fossile". Davanti al Municipio infine i giovani si sono sdraiati per terra e hanno srotolato uno striscione con la scritta: "Fermiamo il Ddl 1.660", firmato "Rete liberi/e di lottare", che si conclude con "No allo stato di polizia". Il corteo si è poi concluso ai Giardini Reali.