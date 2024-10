Stellantis: Schlein, condividiamo ragioni sciopero unitario

"L'Italia non può ripartire sostituendo la manifattura con il turismo o la finanza. Siamo molto preoccupati dalla situazione di Stellantis e dell'automotive in Italia e condividiamo le ragioni dello sciopero unitario Fiom, Fim e Uilm del 18 ottobre e chiediamo che Stellantis si confronti con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo in collegamento durante l'audizione dell'Ad di Stellantis, Carlos Tavares, alle Commissioni Attività Produttive di Camera e Senato.