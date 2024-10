Liguria: Rixi, Conte costruttore e riscrive programma Orlando

"Pare che l'ex premier Conte sia passato da avvocato del popolo a costruttore di infrastrutture! Chissà cosa ne penseranno i suoi compagni di sinistra, che più volte hanno ribadito la volontà di fermare opere già in costruzione. Inoltre, In Liguria pare che la sinistra abbia deciso di raddoppiare l'offerta: Conte e Orlando presentano due programmi diversi per la regione, e ognuno ne rivendica fieramente la paternità! A questo punto ci chiediamo: chi avrà l'ultima parola?". Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.