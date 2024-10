Lo Russo, "sì a secondo produttore auto, se dà garanzie"

"Noi naturalmente siamo a disposizione di una valutazione, dovesse arrivare, di un secondo produttore per capire quali possono essere le esigenze, auspicando che, ovviamente, le risorse di questo secondo produttore siano sufficienti per poter sviluppare un investimento industriale". A ribadirlo, in occasione dell'audizione in commissione sulla crisi del settore automotive, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Qualora ci fosse esigenza di interventi pubblici per stimolare l'arrivo del secondo produttore - puntualizza poi - chiederemo a lui o a chiunque altro si ponga rispetto all'amministrazione, adeguate garanzie rispetto a che cosa ha intenzione di fare, quali sono le garanzie che può dare soprattutto al comparto dell'automotive e alla filiera". A chi gli chiede poi se siano già stati fatti passi avanti concreti su un possibile secondo produttore di auto a Torino, il primo cittadino risponde che "sono cose che non arrivano sul tavolo del sindaco, sono partite che vengono correttamente decise a livello del ministero del Commercio estero e credo ai tavoli regionali. Quando e se arriveranno sul tavolo della Città saremo ben lieti di approfondire il dossier". E su un suo possibile incontro con la delegazione cinese di Jac in arrivo nelle prossime settimane, si limita a dire "quando e se ci saranno le occasioni, sarò ben lieto di incontrarli".