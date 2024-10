Pnrr: Piemonte, con "1000 esperti" aiuto concreto a enti locali

Al Grattacielo Piemonte si è riunita la Cabina di regia Pnrr nell'ambito del Progetto '1000 Esperti Regione Piemonte' dedicato all'attuazione del Piano Territoriale per il supporto alla Regione ed agli enti Locali nella gestione delle procedure complesse. Vi hanno partecipato l'assessore agli Enti locali della Regione Piemonte, Enrico Bussalino e i rappresentanti delle associazioni degli enti locali piemontesi: Upi, Città metropolitana di Torino, Anci, Anpci, Ali - Lega delle Autonomie Locali. "La Regione - spiega Enrico Bussalino, assessore regionale agli Enti locali - ha creduto fin da subito nelle potenzialità del progetto" avviato nel 2022, che ha coinvolto un pool di professionisti per dare supporto "nell'attivazione di processi organizzativi più efficaci ed efficienti, per promuovere la semplificazione dell'attività amministrativa, per l'ottimizzazione dei finanziamenti disponibili". Quel progetto "offre - prosegue Bussalino - un aiuto pratico agli amministratori locali in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative 'complesse', propedeutiche all'implementazione dei progetti Pnrr, avvalendosi di un team di professionisti che affiancano ed integrano - dove necessario - le competenze tecniche dei Comuni e delle Province".