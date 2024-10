Minaccia barista e clienti con un coltello, arrestato 66enne

È entrato in un bar, alle otto di mattina, dando in escandescenze con i clienti presenti e puntando un coltello contro una barista. Protagonista della vicenda un uomo di 66 anni arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell'Arma sono intervenuti nel locale, nel quartiere di Santa Rita, messo a soqquadro dal 66enne che aveva prima scaraventato a terra tutto ciò che c'era sul bancone e poi aveva tirato fuori un coltello da cucina minacciando la donna, 29 anni. Quando i carabinieri lo hanno bloccato ha opposto resistenza e ha tentato di estrarre dalla tasca del giubbotto nuovamente l'arma.