Saitta in Compagnia di Gros-Pietro

L’economista torinese (ed ex presidente Iri e Eni) rappresenterà la Provincia di Torino alla fondazione San Paolo. Forse destinato a sostituire Beltratti in Intesa. Liberando così il posto per un'altra nomina

Il bando chiude formalmente alle ore 16 del 26 febbraio prossimo, ma Antonio Saitta ha già deciso: a rappresentare la Provincia di Torino nel Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo sarà Gian Maria Gros-Pietro. L’economista torinese dal brillante curriculum – in passato è stato, tra l’altro, presidente di Atalantia, Iri e Eni – prende il testimone di Daniele Ciravegna, ex preside di Economia dell’Ateneo subalpino. Per qualche tempo, Saitta ha sperato di svolgere, proprio grazie al nome di Gros-Pietro in tasca, il ruolo di terzo incomodo (o deus ex machina) nella contrapposizione tra Piero Fassino e Enrico Salza per la designazione del presidente. Poi la situazione ha avuto l’evoluzione che tutti conoscono e si è dovuto accontentare di esprimere la candidatura nel solo plenum dei 21. Un posto che potrebbe presto raddoppiare se, com’è probabile, Gros-Pietro dovesse entrare nell’olimpo dei sette componenti del Comitato di Gestione. Anche se, dalle parti di via Maria Vittoria si scommette sulla rapida promozione del professore al vertice di Intesa Sanpaolo, alla poltrona attualmente scaldata da Andrea Beltratti.

Comunque vada, in un caso o nell’altro Saitta raddoppia, fedele all’immagine di Conte Mascetti della Cisterna, perfido nomignolo affibbiatogli da Sergio Chiamparino. È per questa ragione che prosegue imperterrito il pressing, facendo di Saitta uno degli uomini più “cercati” di Torino. Chi sarà la sua “seconda scelta”? È già impazza il totonomine.