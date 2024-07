Eletto in Consiglio regionale, decaduto il sindaco di Ozegna

Sergio Bartoli, eletto in Consiglio regionale con la lista Cirio Presidente, non è più il sindaco di Ozegna, nel Torinese. Il Consiglio comunale, ieri sera, ha sancito la decadenza del primo cittadino in base all'incompatibilità della carica con quella di membro del Consiglio regionale del Piemonte. Federico Pozzo, 26 anni, già vicesindaco del paese, amministrerà con tutte le prerogative e le responsabilità del sindaco fino alla prossima finestra elettorale. Bartoli era primo cittadino di Ozegna dal 2016.