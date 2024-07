Suprematisti, tribunale "perizia su maturità giovane indagato"

E' stata revocata la misura della "permanenza in casa" che era stata spiccata lo scorso marzo per un giovanissimo torinese coinvolto in un filone dell'inchiesta internazionale coordinata dalle agenzie Eurojust e Europol su una rete di internauti denominata "Sturmjager Division", di matrice suprematista. La decisione è stata presa dal tribunale per i minorenni, che ha anche disposto una perizia per accertarne la maturità. La rete inneggiava agli attentati e manifestava avversione verso immigrati ed ebrei. Il giovane, secondo la Digos, era transitato per il network per poi aderire a un altro gruppo Telegram della medesima matrice.