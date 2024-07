Riassetto 2i Aeroporti, escono Ardian e CA entra Asterion

Il riassetto di 2i Aeroporti è pronto. Ardian e Credit Agricole Assurance hanno ceduto il loro 49% nella holding controllata da F2i con il 51% al fondo spagnolo Asterion. Lo si apprende da fonti vicine all'operazione. 2i Aeroporti controlla gli scali di Napoli Capodichino, Salerno, Torino, Trieste, il 36% in Sea (Milano Linate e Malpensa) e quote anche in Bologna e Bergamo.