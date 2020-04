Torino abbassa le ali in Sagat

La città sta valutando la dismissione di parte delle quote detenute. Lo scalo torinese non è più un asset strategico. Il vicesindaco Dealessandri: "Ci stiamo ragionando per rientrare nel patto di stabilità"

Il Comune potrebbe presto dismettere quote significative di Sagat, la società che gestisce l’aeroporto di Caselle. La voce è circolata in questi giorni all’interno di Palazzo Civico, tanto che il consigliere comunale del Pd Domenico Mangone ha preso carta e penna e protocollato un’interpellanza ad hoc per ottenere dall’amministrazione notizie a riguardo. Oggi la città di Torino detiene il 38% delle quote azionarie facenti capo allo scalo Sandro Pertini, un asset tutt’altro che redditizio visti anche gli errori di gestione e le diatribe tra i soci pubblici e i privati di Benetton (ultima quella legata alla realizzazione di una base low cost voluta da Ryanair).

Secondo quanto trapela, la quota di dismissione sulla quale starebbero ragionando gli uffici si aggira intorno al 20%. A testimonianza di ciò il fatto che le quote della città in Sagat sono già state girate alla fine del 2011 alla Fct, la finanziaria del Comune che avrà l’onere di mettere sul mercato pezzi significativi delle aziende comunali, nell’ambito della super holding teorizzata dal sindaco Piero Fassino: un’operazione che ha coinvolto anche Gtt, Amiat e Trm. Conferma in parte la notizia anche il vice sindaco, con delega alle partecipate, Tom Dealessandri, che allo Spiffero rivela: «Stiamo valutando la dismissione di Caselle come di altre partecipazioni, nell’ambito di un disegno complessivo volto a rientrare nel patto di stabilità».