Prefetto Cafagna, sgomberi in case Atc erano previsti da tempo

"Si tratta di interventi che sono pianificati nel comitato provinciale per l'ordine di sicurezza pubblica. Abbiamo un tavolo tecnico poi in questura che dispone questi interventi. È una pianificazione che nel tempo siamo realizzando sul territori. Quindi, questi sgomberi erano previsti da tempo e adesso hanno avuto luogo". Lo ha affermato il prefetto di Torino, Donato Cafagna, a margine della firma in Prefettura di un protocollo d'intesa con l'Unione degli Industriali, commentando lo sgombero avvenuto questa mattina di tre alloggi occupati abusivamente nel complesso Atc di corso Grosseto/via Sospello "Abbiamo una pianificazione del tempo che, senza avere un impatto dal punto di vista dell'ordine della sicurezza pubblica, ci consente di gestire gli sgomberi, anche di intesa con l'amministrazione comunale, in modo da tener conto delle situazioni più critiche dal punto di vista sociale. E dove ci sono bambini, situazioni di fragilità, queste vengono comunque gestite di intesa con i servizi sociali del Comune", ha concluso il prefetto.