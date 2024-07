Valli colpite da alluvioni, campagna per il turismo last minute

Campagna di comunicazione delle Regione Piemonte per sostenere il turismo last minute nelle località colpite dall'alluvione di fine giugno, Macugnaga ed altre aree montane del Vco, vallate del Vercellese e del Torinese. L'annuncio è avvenuto a Macugnaga durante la visita della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. "Il Piemonte è pronto ad accogliere nuovi visitatori garantendo gli stessi standard di qualità degli ultimi anni e sue bellezze - hanno detto il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura, Turismo e Sport, Marina Chiarelli - Ringraziamo il ministro che con la sua presenza garantisce la presenza dello Stato e del Governo. Da parte nostra con questa campagna vogliamo trasmettere un messaggio di ripresa e solidarietà invitando tutti a scegliere il Piemonte come meta per le vacanze estive. Il turismo è un asset fondamentale per l'economia piemontese, avendo raggiunto in questi anni il 10% del Pil. I nostri laghi e le nostre montagne sono accoglienti non solo nel periodo invernale ma anche nel periodo estivo e per questo meritano di essere visitate soprattutto in questo momento che possiamo definire di vera e propria rinascita". Il sottosegretario alla Presidenza della Regione, Alberto Preioni, ha sottolineato "il ruolo fondamentale di Protezione civile, Aib, Vigili del fuoco, forze dell'ordine e di tutti i volontari che hanno lavorato senza sosta per la comunità ferita nel momento dell'emergenza. Adesso - la proseguito Preioni - è importante fare un passo concreto, dare una risposta veloce per realizzare nell'immediato ciò di cui il territorio ha bisogno, per la ricostruzione e la sicurezza della popolazione che si è da subito rimboccata le maniche per tornare alla normalità". La campagna dedicata alla ripartenza di queste zone, firmata da Visit Piemonte, è "un anticipo - spiega la Regione - della più ampia campagna di promozione del prodotto Piemonte che partirà a fine estate e in vista dell'autunno e delle future stagioni".