Autonomia: a Torino raccolta firme per referendum abrogativo

A due settimane di distanza dall’appuntamento nazionale in cui è stato depositato il quesito in Corte di Cassazione, parte la raccolta firme contro la legge sull’autonomia differenziata. Il referendum, composto da un unico quesito, è di fondamentale importanza per contrastare l’aumento inevitabile dei divari territoriali e delle diseguaglianze sociali. È giunto il momento di mettere in campo strumenti che permettano ai cittadini di decidere direttamente della loro vita e del loro futuro. Per queste ragioni, giovedì 18 luglio, a partire dalle 10.30, in Piazza Carignano a Torino, i componenti del comitato promotore, tra cui CGIL e UIL Torino e Piemonte, presenteranno la campagna referendaria e annunceranno gli appuntamenti nella nostra regione, in cui le cittadine e i cittadini potranno firmare.