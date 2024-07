Morgan indagato, festival di Gavi annulla concerto dell'artista

Programmato la sera del 26 luglio alla Tenuta La Centuriona di Gavi (Alessandria) è stato annullato il concerto di Morgan per la rassegna "Attraverso Festival". Lo fanno sapere, in una nota ufficiale, le direttrici artistiche Paola Farinetti e Simona Ressico, precisando di aver preso la decisione in accordo con l'amministrazione comunale. Decisione presa per l'accusa di maltrattamenti e stalking a carico dell'artista nei confronti dell'ex fidanzata Angelica Schiatti, come risulta da un'inchiesta presso il tribunale di Lecco, "Pur consapevoli del talento artistico di Morgan e del valore del suo contributo alla scena musicale italiana - si spiega nel comunicato - nonché del fatto che chiunque è innocente, in uno Stato di diritto, fino al terzo grado di giudizio, si è ritenuto che in questo momento sia opportuno sospendere la sua partecipazione al Festival. Per sottolineare come non ci possano essere approcci tolleranti verso la violenza di genere e per non alimentare polemiche o voyeurismi". 'Attraverso Festival' ribadisce l'impegno a "trattare con serietà e rispetto temi fondamentali per la società, particolarmente sentiti da una direzione artistica tutta al femminile, nella certezza che la questione sarà dibattuta nelle sedi opportune, con le dovute attenzione e delicatezza che merita".