Ghiglia: “Troppo indulgenti con i ribelli”

Colloquio con il diarca regionale, dopo il suo voto contrario alla Camera sullo svuota-carceri. In vista dei congressi se la prende con gli esponenti di Progett'Azione e annuncia: "Vinceremo noi"

E’ un Agostino Ghiglia in grande spolvero quello che ieri ha votato contro il decreto svuota carceri, in difformità dalla maggioranza del suo partito, il Pdl, in corenza con la non partecipare al voto in occasione della fiducia a Mario Monti. Insomma, di lotta a Roma, di governo a Torino. Là ribelle, qui lealista. «Ho votato “no” perché si tratta di un provvedimento inutile, dal momento che riguarda solo 3 mila carcerati a fronte di un esubero che si aggira intorno alle 27 mila unità – dichiara nela chiacchierata con Lo Spiffero -. E poi è una legge frustrante per le forze dell’ordine e diseducativa per i cittadini». Sulla soluzione del problema non ha dubbi: «Il passato governo varò un piano carceri che verrà ultimato nel 2013, che prevede 12 mila nuovi posti».

La vittoria al congresso di Cuneo, dove l'alleato crosettiano Enrico Costa si è imposto sul candidato dell’europarlamentare Vito Bonsignore, confermandosi a capo del partito, è stato un segnale importante per lui, ex An e leader della componente che guida il partito regionale assieme al senatore Enzo Ghigo. «Io non vivo i congressi come delle battaglie, ma come un momento di confronto» ribadisce. E intanto, però, non può essergli sfuggita la vittoria schiacciante degli ex An di Ignazio La Russa a Milano, dove i cugini di Forza Italia sono stati spazzati via e le polemiche imperversano: «A Cuneo il clima è stato sereno e auspico lo stesso anche nelle altre province a partire da Torino. Per quanto mi riguarda non sto lavorando per imporre la corrente ex An nel Pdl, ma per superare le divisioni con gli eredi di Forza Italia, costruendo un partito sempre più aperto e plurale». E se dovesse andare male? «Noi vinceremo i congressi, ne sono certo. Se così non fosse riconosceremmo la leadership ai vincitori perché quando si sta in un partito le regole si rispettano». Un messaggio chiaro ai ribelli di Progett’Azione, guidati nel capoluogo dai consiglieri regionali Angelo Burzi e Gian Luca Vignale. «Credo nella dialettica, ma aborro la dittatura della minoranza, quella che vorrebbero imporre i nostri avversari. La logica del partito nel partito».

Il colloquio spazia dall’asse politico e partitico a quello istituzionale. In Regione Piemonte il Pdl si presenta quanto mai diviso e per questo vulnerabile. Il governatore Roberto Cota continua a procrastinare il rimpasto di giunta per riequilibrare i rapporti di forza tra berluscones e Carroccio dopo le dimissioni dell’assessore alla Sanità Caterina Ferrero, sostituita con il tecnico d’ispirazione padana Paolo Monferino. «I continui distinguo indeboliscono tutto il partito, anche nel rapporto con il presidente, perché in politica come in fisica, gli spazi vuoti vengono riempiti e se non ci siamo noi ci sarà qualcun altro». Troppo indulgenti con il governatore? «Semmai troppo indulgenti con chi non rispetta le regole».