Militante No Tav cade da traliccio

Cominciati gli espropri a Chiomonte. Abbà, uno dei leader del movimento di protesta precipita: è gravissimo al Cto. I legali annunciano ricorso al Tar del Piemonte: "emergenza democratica"

Sono gravissime le condizioni di Luca Abbà, di 37 anni, uno dei leader storici del Movimento No Tav della Val Susa: è precipitato da un traliccio sul quale si era arrampicato, insieme ad un’altra decina di attivisti, per protestare contro gli espropri per l’ampliamento del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. A quanto pare ha subito traumi da caduta e ustioni gravi da folgorazione. E' stato portato in elicottero al Cto di Torino. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, non si capisce se ha perso l’equilibrio o è stato raggiunto da una scarica elettrica.

Sono cominciati infatti a Chiomonte (Torino) i lavori per l’ampliamento del cantiere per il tunnel geognostico della Torino-Lione. Maestranze della LTF, la società che realizza l’infrastruttura, assistiti dalle forze dell’ordine, stanno installando le reti di recinzione dell’area. Fonti della Questura del capoluogo informano che si tratta di quella individuata come “di interesse strategica nazionale” in base alle indicazioni del Cipe (Comitato Interministeriale per la programmazione economica) e comprende anche la baita della Clarea, luogo simbolo della protesta che si oppone alla realizzazione della ferrovia. Proprio la baita, ieri sera, al termine di una riunione del coordinamento del Movimento No Tav, è stata raggiunta da una decina di attivisti che - si è saputo sempre dalla Questura - si trovano tuttora sul posto.

Secondo gli avvocati che compongono il “Legal team” del movimento No Tav, l’occupazione dei terreni del cantiere di Chiomonte a fini di esproprio costituisce addirittura ”una vera e propria emergenza democratica”. “Ltf si è presentata nuovamente soltanto con un’ordinanza prefettizia - aggiungono gli avvocati all’Ansa - in palese violazione dell’articolo 2 del Testo unico di Pubblica sicurezza, che prescrive quella procedura soltanto in casi di estrema urgenza, che qui non vi sono. Presenteremo immediato ricorso al Tar del Piemonte”.