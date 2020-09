La Fiom torni a fare il suo mestiere

Dissensi sulla linea “politica” del sindacato dei metalmeccanici della Fiom, schierato in prima linea a fianco dei No Tav. Un delegato richiama la dirigenza ai propri compiti

SINDACALISTA Giorgio Cremaschi

La Fiom è oramai un partito che ha messo in secondo piano la missione sindacale per porsi come catalizzatore di tutto il movimentismo politico. Questa è la principale accusa che viene rivolta, da più parti – in particolare dagli avversari e persino dai tanti antipatizzanti di sinistra – all’organizzazione dei metalmeccanici della Cgil. Ma per la prima volta un’aspra critica alla sua mutazione “genetica” è stata pronunciata oggi all’interno dell’attivo provinciale di Torino, promosso in vista dello sciopero generale del 9 marzo.

Marco Grande delegato di Thales Alenia Space, pur premettendo la sua fiducia alla Fiom, ha sparato dal palco un carico da novanta: «E' il meglio che c’è, ma deve fare il suo mestiere, che è quello di difendere i salari e le condizioni di lavoro, soprattutto in un momento come questo in cui il lavoro è sotto attacco in tutta Europa. E' chiaro che mi può far piacere andare a Parigi in tre ore anziché in sei. Ma la Tav non deve essere un tema strategico del sindacato. Rischiamo di disperdere le forze e trasformare una battaglia in una Caporetto». Il riferimento diretto è alla posizione assunta dagli uomini di Landini in questi giorni in prima fila a fianco del Movimento No Tav in Valsusa. Soparttutto con Giorgio Cremaschi, presidente del Comitato Centrale dell'organizzazione e leader della componente massimalista.



Pronta la replica del segretario provinciale Federico Bellono: «C’è una saldatura tra le questioni della Fiat e della Tav, in entrambe abbiamo un deficit di democrazia, noi difendiamo la libertà sindacale, la Valsusa il suo diritto a farsi ascoltare, sono battaglie che hanno tratti comuni e la situazione della Valle parla anche a noi». Salvo prendere le distanze dalle iniziative più radicali: «Un conto è la reazione immediata a un fatto gravissimo come quello di lunedì – ha puntualizzato Bellono -, altra cosa è fare dei blocchi una strategia di medio lungo periodo che non ha senso e non è efficace».