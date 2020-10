“Rispettare i patti con i valsusini”

La mediazione di Ferrentino sulla Tav. Non sottovalutare i rischi costi-benefici e ripartire dal piano strategico della Provincia: zona franca, agevolazioni fiscali alle imprese e ferrovia metropolitana

Sulla Tav “bisogna riaprire il dialogo mettendo al bando ogni forma di violenza: una ferrovia è una ferrovia, non è il simbolo del male né il simbolo del progresso”. E’ questa la sintesi ideologica di un documento che sta circolando in queste ore attraverso il quale Antonio Ferrentino, sindaco di Sant’Antonino di Susa e capogruppo di Sel in Provincia di Torino, dopo aver duramente attaccato il movimento che lui stesso ha guidato fino al 2005, ripropone una mediazione sull’alta velocità. Poche pagine cariche di significato, vergate da chi non ci sta a farsi risucchiare dalla competizione muscolare tra i pasdaran dell’uno e dell’altro schieramento. Un modo per riproporre la mediazione politica al centro del dibattito tra le due opposte fazioni.

Nel documento si parte dall’Osservatorio, dall’accordo di Pracatinat del 2008 e dal piano strategico della Provincia, enti e provvedimenti in gran parte disattesi secondo l’ex segretario provinciale di Sel, che proprio sulla Torino-Lione sta combattendo anche all’interno del suo partito una dura battaglia politica con il suo successore Michele Curto. Secondo quanto si legge l’opera deve rientrare nell’ambito di un progetto più ampio che il Governo deve sostenere di mobilità su rotaia piuttosto che su gomma. Insomma non basta scavare un tunnel è necessario fare in modo che un’infrastruttura tanto imponente poi venga utilizzata e che diventi simbolo di un nuovo modo di pensare gli spostamenti di merci e persone.

“Non si sottovalutino le obiezioni di chi critica l’opera dal punto di vista costi-benefici e delle previsioni dei flussi di traffico – si legge - tanto più in una fase di crisi economica e con la convinzione che dobbiamo immaginare per il futuro modelli di sviluppo assai diversi dal passato. Ha senso continuare la discussione sul progetto della Torino-Lione a condizione che sia accompagnato da una nuova politica dei trasporti con misure rigorose come quelle adottate in altri paesi alpini quali la Svizzera o l’Austria per disincentivare radicalmente il trasporto su gomma e spostare flussi consistenti di traffico sulla ferrovia”.

E poi alcune sollecitazioni: “Si può pretendere che all’indagine geognostica si affianchi il progetto del nodo di Torino costringendo Rfi – la società che gestisce la rete ferroviaria italiana ndr - a dire come pensa di risolvere l’attraversamento urbano? Si può chiedere al Governo di fare una svolta strutturale nella politica dei trasporti con una scelta radicale a favore della ferrovia?”. E ancora: che fine ha fatto il piano firmato nel 2009 da Provincia e Governo? In quell’occasione vennero sottoscritti una serie di provvedimenti fortemente vincolanti e che avrebbero rappresentato vantaggi sensibili per la popolazione della valle, a partire dalla creazione di una zona franca, all’istituzione di agevolazioni fiscali per le imprese, dalla realizzazione di un sistema di ferrovia metropolitana a un collegamento con la Sacra di San Michele e le stazioni sciistiche che fosse alternativo alle auto.

“Se non si riprendono le indicazioni dell’Osservatorio, lo Stato lascia adito al dubbio di essere allineato alla linea dura, promossa da quanti sono interessati soltanto alla realizzazione del Tunnel (che è un costo per la collettività) ma non a sviluppare i traffici di persone e merci (che dovrebbero generare benefici)”. Posizioni sulle quali potrebbero presto convergere molti sindaci moderati della valle, a partire da Renzo Pinard di Chiomonte, ma anche i primi cittadini di paesi come Bussoleno, Chianocco, Mattie, Bruzolo.

Non ci saranno passaggi istituzionali, il documento verrà inoltrato a esponenti delle istituzioni e giornali per riprendere un dialogo chiuso con l’uscita dei sindaci dall’Osservatorio.