Tav, ora si pensa alla salute (e ai soldi)

Positivo l'incontro in Regione con i sindaci della Valsusa. Un Osservatorio per monitorare l’impatto dell’opera e regia per le compensazioni economiche

Si riannoda il filo tra istituzioni piemontesi e Comuni della Val Susa contrari alla Tav. Questo il risultato complessivo dell'incontro plenario di questo pomeriggio a Torino, sella sede della Regione, al quale hanno partecipato una quarantina di sindaci, pro e contro l'opera, tra cui il presidente della comunità montana Val Susa-Val Sangone, Sandro Plano, il governatore Roberto Cota, il presidente della provincia di Torino Antonio Saitta, il sindaco Piero Fassino e il presidente dell'osservatorio tecnico Mario Virano. In particolare è stato proposto di istituire un osservatorio permanente sulla salute in Val Susa. «La Tav è stata decisa e verrà realizzata e tutti i tempi verranno rispettati», ha affermato Cota al termine dell'incontro.



Quanto al tema della salute, il presidente della Regione ha osservato: «Siamo i primi a volere tutta la verità e a dimostrare tutta la chiarezza possibile», aggiungendo di averne parlato oggi con il ministro della Salute Renato Balduzzi: «Con l'Istituto superiore di Sanità - ha detto Cota - abbiamo deciso l'istituzione di un presidio permanente in Valle che avrà il compito di informare le popolazioni interessate, relativamente a tutti i presunti rischi sulla salute, fornendo dati oggettivi e incontrovertibili».



Cota ha anche annunciato l'ipotesi di una proposta concertata di agevolazioni fiscali su Irap, Irpef e Imu, ha chiesto tempi certi per le risorse dello Stato per le opere che riguardano il nodo ferroviario di Torino e ha indicato la volontà di costruire «un progetto per il rilancio dei territori che parte innanzitutto dal piano strategico di sviluppo già predisposto dalla Provincia di Torino e che andrà rivisto perché è cambiato il progetto».



«Sarà nostra premura - ha precisato - sviluppare questo piano confrontandoci con gli enti locali». E' questo probabilmente il tema centrale del confronto perché potrà indirizzare alcune centinaia di milioni sulla Valsusa. E su cui appunto potranno dire la loro anche i sindaci del no.



In sintesi si delinea la costituzione di una sorta di tavolo neutrale, non l'osservatorio, ma neppure una sede politica tout court, dove anche il fronte dei contrari potrà spuntare alcune concessioni senza tuttavia dover dire sì alla infrastruttura. Senza dimenticare che per loro si riapre la possibilità di inserirsi innanzitutto, ha spiegato Cota, su quanto - le opere di pianura - dovrà essere realizzato in una seconda fase della Tav, cioè dopo il 2025. Ma anche, ha aggiunto Saitta, su quella parte del cosiddetto progetto low cost, quello della prima fase che comprende tunnel e stazione internazionale di Susa, fatto salvo quanto è stato definito fino ad oggi. E in questa cornice già nella prossima riunione, fissata per il 21 marzo, Virano illustrerà nel dettaglio il progetto, giunto nella sua fase definitiva, ai sindaci del no. Il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta ha commentato l'esito della seduta di oggi dicendo che «è stato riannodato un rapporto con le amministrazioni comunali». «Una riunione positiva e utile - gli ha fatto eco Fassino – perché ci consente di avviare un percorso che può superare la contrapposizione di questi mesi».



«Vediamo se si riesce a colmare questo gap - ha aggiunto Virano -. Ma voglio sottolineare la straordinaria importanza e il coraggio delle azioni assunte da quelle amministrazioni che questo dialogo lo hanno accettato e perseguito con risultati anche importanti e in primo luogo l'amministrazione di Susa e quella di Chiomonte».



«E' stata colta la legittimità del nostro dissenso», ha commentato Plano che ha insistito per un tavolo istituzionale col governo, perché vogliamo una operazione verità sulla Tav. Tra i temi nell'agenda del confronto anche quello delle infiltrazioni mafiose con la possibilità, ha detto Cota, di incrociare i dati relativi alle imprese che partecipano ad appalti e subappalti.