Ressa ai box centristi per Montezemolo

C'è grande agitazione per la missione sotto la Mole del numero uno della Ferrari. Nel Terzo Polo si sgomita per accaparrarsi l'imprimatur. Vernetti flirta con Nicola Rossi, intellos di Italia Futura

Il tam tam già corre sul web e attraverso le mailing list. Gli organizzatori sono in fermento da giorni per un incontro che ha tutto il tratto della convention politico: Luca Cordero di Montezemolo sarà a Torino il prossimo venerdì 30 marzo e i simpatizzanti subalpini del suo think tank Italia Futura, capitanati dall’europarlamentare Gianluca Susta e dall’ex vice segretario regionale del Pd Mariano Rabino, già fanno a gara per accreditarsi nei confronti del gran capo. Il manipolo di personalità più o meno interessate o anche semplicemente curiose è ampio, pur restando caute sull'effettiva riuscita di un progetto cui il governo tecnico guidato da Mario Monti ha per ora tarpato le ali.

Per l’ex presidente di Confindustria un incontro in casa presso il Centro Congressi di Torino Incontra della Camera di Commercio torinese. Libera e Bella - come amavano definirlo i vertici della Fiat, che al tempo albergavano in corso Marconi, per via della sua folta chioma che mostra ostentatamente – disserterà in merito al Rapporto sulla sussidiarietà assieme a Giorgio Vittadini, già presidente della Compagnia delle Opere, e Paola Garrone del Politecnico di Milano. Le truppe sono al lavoro per precettare figuranti in modo da accreditarsi al gran capo. E intanto c’è chi pare si sia portato avanti: si tratta dell’ex sottosegretario agli Esteri oggi parlamentare rutelliano Gianni Vernetti, il Kissinger della Crocetta, che avrebbe fissato per giovedì 22 un incontro sulle "liberalizzazioni mancate" in Italia, promosso da Glocus, fondazione a lui vicina, assieme al senatore Nicola Rossi, braccio destro di Montezemolo e suo luogotenente presso Palazzo Madama, e all'Istituto Bruno Leoni. Due conferenze che testimoniano il fermento presente in un’area liberal e laica (ma con una spruzzata democristiana) che ad oggi si trova ancora orfana di un riferimento nazionale e della quale vorrebbe impadronirsi proprio il nostrano Montezuma.