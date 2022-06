Bmw era interessata all’ex Pininfarina

Parlava tedesco il piano B per evitare il disastro De Tomaso. Ne erano al corrente Gianni Letta, Ghigo, Cota e Porchietto. Al Consiglio regionale Lepri contro Bresso e Bairati

Il piano B c’era, eccome. E oggi viene da chiedersi perché non sia stato perseguito. Come emerso dal dibattito, sollecitato da Mauro Laus (Pd) in Consiglio Regionale su De Tomaso, quest’estate si era palesata una strada alternativa. Un prestigioso gruppo tedesco aveva espresso la volontà di rilevare un importante impianto industriale in Piemonte. Era Bmw. Lo Spiffero è in grado di confermare che le intenzioni del player di Monaco erano state addirittura presentate ai più alti vertici del Governo. Nella tarda mattina del 25 agosto 2011, l’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta ricevette gli emissari italiani del gruppo tedesco, in parte afferenti alla nuova Bertone. Dagli uffici del Dottor Sottile berlusconiano partì una telefonata all’utenza del governatore Roberto Cota, il quale assicurò il massimo impegno per verificare le condizioni di un insediamento in uno stabilimento sul territorio regionale. Nelle settimane successive sia il coordinatore regionale del Pdl Enzo Ghigo, avvertito dallo stesso Letta, sia l’assessore regionale al Lavoro Claudia Porchietto si misero in contatto con i vertici della Bertone nelle persone della vedova del fondatore Nuccio, signora Lilli, e dell’amministratore delegato Marco Filippa. Anzi, la titolare del Lavoro si recò personalmente nello stabilimento della Bertone di Caprie in Valle di Susa.

Visto lo stato dell’arte non sono campate in aria le sollecitazioni di Laus. La giunta Cota ha tenuto in debita considerazione questa alternativa, oppure ha preferito in tutti questi mesi perseguire una soluzione che ai più appariva almeno improvvida? Nel dibattito odierno a Palazzo Lascaris, il consigliere del Pd Stefano Lepri è stato particolarmente duro, in particolare con l’ex presidente Mercedes Bresso e con l’allora assessore Andrea Bairati, vero regista dell'operazione De Tomaso. «Come abbiamo potuto crederci - si è interrogato Lepri, mettendo in scena il più tradizionale dei mea culpa -. A fronte di informazioni che arrivavano copiose già nell'ottobre del 2009 sulla gracilità dell’impresa sostenuta dai Rossignolo. Eppure allora, facendo oggi molta autocritica, credetti alle parole della presidente e del suo assessore, che parlarono di un intervento modello in campo industriale e di un'operazione da leccarsi i baffi». «A distanza di due anni - ha continuato il consigliere Pd - da leccare sono rimaste solo le ferite». In questo quadro va segnalato l’invito del capogruppo dell’Idv Andrea Buquicchio a presentare un esposto anche alla Regione «sulla scorta delle azioni già intraprese, secondo quanto riportato da autorevoli testate giornalistiche».

L’assessore Porchietto ha di fatto confermato la presenza di un gruppo estero interessato a produrre in Piemonte, senza sbilanciarsi nei particolari. Ha parlato di una operazione che già all’epoca venne messa in piedi frettolosamente e ribadito ogni passaggio, dimostrando di dare ormai scarso affidamento alle parole dei Rossignolo. Durante il dibattito ha spiegato che «per quanto riguarda i lavoratori, il 4 aprile è stato firmato dal ministro Elsa Fornero un decreto che istituisce la cassa integrazione per crisi, che l’azienda mostra una morosità totale del canone di locazione, che l’acquisto dello stabilimento da parte di Sit (società controllata da Finpiemonte) è costato 14,4 milioni di euro, che sono già stati erogati all’azienda circa 7 milioni di euro sui 17 stanziati per la formazione. Infine, che sul capitolo innovazione e ricerca la De Tomaso ha ottenuto 5,8 milioni di euro». Non male per un gruppo che negli ex stabilimenti Pininfarina non ha prodotto nemmeno un’auto.

Al termine del dibattito sono stati votati due ordini del giorno. Approvato all’unanimità il documento presentato da Buquicchio, che impegna il presidente della Giunta regionale e gli assessori competenti affinché', attraverso la presentazione dei documenti ufficiali, si faccia chiarezza su tutte le responsabilità, valutando l’eventualità di un esposto presso la Procura della Repubblica per presunte irregolarità. Respinto invece con 14 voti favorevoli, 24 astenuti e 3 non votanti un ordine del giorno sullo stesso tema di cui era primo firmatario il consigliere Laus.