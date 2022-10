Renzi, prossima fermata Nichelino

Il sindaco Catizone porta in tour il collega di Firenze. Una mossa per ritagliarsi il ruolo di “rottamatore doc” in vista delle prossime elezioni politiche. Il Pd guarda con crescente fastidio

SINDACO Giuseppe Catizone

È (quasi) ufficiale: Matteo Renzi salirà in Piemonte, destinazione zona Ovest del Torinese. Spalla del tour subalpino del sindaco di Firenze il collega di Nichelino Pino Catizone, che ha preso parte a tutti gli appuntamenti organizzati dal "rottamatore". La notizia ha preso a rimbalzare in rete e trova conferma nell’entourage del primo cittadino del centro alle porte di Torino. Appuntamento segnato in agenda per venerdì prossimo, 20 aprile, con tappe anche a Grugliasco e Collegno.

La mossa di Catizone ha immediatamente agitato le acque del Pd locale, mai particolarmente attratto dal verbo del "lampredotto" dell’Arno e ancor meno dall’attivismo del “piccolo picconatore del Niclin”, come viene chiamato l’amministratore-imprenditore giudicato troppo “spregiudicato” e arrivista. Non è un mistero, infatti, che Catizone aspiri a un posto in lista alle prossime elezioni politiche. Ambizione che l’ha portato nei mesi scorsi a tappezzare il circondario di manifesti inneggianti le primarie di partito per la scelta dei futuri parlamentari.