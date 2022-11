Comune di Torino, “i conti non tornano”

La magistratura contabile bacchetta Palazzo civico sul bilancio 2010: gestione non orientata al principio di prudenza, sovrastimati gli oneri di urbanizzazione e i residui arrivi, troppi debiti delle partecipate. Sette giorni per la risposta

Nove pagine, fitte fitte, per dire che le cose non vanno affatto bene e che la risposta giunta da Palazzo Civico ai rilievi a suo tempo formulati dalla Corte dei Conti sono insoddisfacenti. Ora il Comune di Torino ha sette giorni di tempo per inviare una controdeduzione, scaduti i quali «questa sezione provvederà successivamente, con apposita deliberazione, ad adottare eventuale relativa pronuncia». Non usa giri di parole Giuseppe Maria Mezzapesa, il magistrato istruttore, nella sua lunga e puntuale analisi sul bilancio consuntivo 2010: nonostante le rassicurazioni fornite in sede istruttoria, «la rilevata differenza fra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, non essendo stata destinata a spese per investimenti, evidenzia la mancanza di un equilibrio strutturale di parte corrente e dunque il determinarsi di situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio». In più occasioni, sottolinea la Corte, è stato violato il principio di prudenza gestione finanziaria cui deve attenersi l’amministrazione. Infatti, spiega l’estensore della nota, si evidenziano non solo differenze fra entrate e spese correnti, coperte con operazioni contabili e operazioni contabili straordinarie, ma risultano sovrastimate voci relative agli oneri di urbanizzazione (e alla loro reale consistenza), che infatti all’atto pratico sono di gran lunga inferiori, e ai residui attivi iscritti. «Sono sorti forti dubbi in merito all’esigibilità degli stessi che non sono stati sciolti in sede di istruttoria», a partire dalle riscossioni dei tributi da parte di Soris e Equitalia.

Quanto all’indebitamento complessivo, la Corte ribadisce il giudizio critico pronunciato in sede di controllo sul preventivo 2011, «rilevando un alto livello dell’indebitamento dell’Ente, una situazione critica dei derivati, e rinegoziazioni i cui interessi complessivi passano da euro 4.189.215 (ante rinegoziazione) a euro 15.181.600 (post rinegoziazione)». Nella lettera traspare un certo scetticismo pure sulle azioni intraprese nell’ultimo periodo dall’amministrazione per ridurre il debito (ridimensionamento degli investimenti, limite del ricorso al credito, intenzione di procedere all’estinzione dei contratti derivati per incassare il relativo mark to market): «si prende atto di quanto dichiarato dall’Ente, facendo riserva di accertamento in sede di esame del rendiconto 2011».

L’analisi è, se possibile, ancor più severa sulla gestione delle partecipazioni, dove sono state «rilevate criticità gestionali in alcuni dei numerosi organismi partecipati, spesso destinatari di rilevanti trasferimenti in conto capitale». In particolare vengono rimarcate come particolarmente critiche le situazioni relative a Csi, Gtt, Amiat, Afc, Trm, Farmacie Comunali, 5 T, Comitato 150, Virtual park: tutte accomunate dall’elevato indebitamento. Il responso è netto: «La situazione complessiva emersa (…) appare indicativa di carenze negli organismi partecipati che devono essere individuate come conseguenza di una efficace azione di controllo e di vigilanza da parte dell’Ente». Compito al quale la Corte richiama in modo stringente Palazzo di Città: «Preme segnalare, infatti, come sia dovuto da parte degli enti locali che detengano partecipazioni, un attento monitoraggio, al fine di valutare la convenienza per l’Ente a mantenerle ovvero di consentire l’adozione di tempestivi provvedimenti correttivi atti a conseguire, ove necessario, una politica di risanamento». In caso contrario, si delineerebbe una responsabilità per culpa in vigilando.

Ora il Comune, attraverso il sindaco Piero Fassino con l’assessore al Bilancio Gianguido Passoni e il Collegio dei Revisori (Lorenzo Ferreri, Anna Paschero, Stefano Guslandi), ha sette giorni di tempo per replicare, poi la Corte farà le proprie valutazioni ed eventualmente adotterà “relativa pronuncia”. Foriera di guai seri, per l’amministrazione e per i cittadini torinesi.