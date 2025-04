Liberi & belli, i montezemoliani

Inizia il viaggio di Italia Futura. Obiettivo: Politiche 2013. Stamani i vertici si incontrano nel quartier generale di corso Vittorio a Torino. Ad aprire le danze i fedelissimi Susta e Rabino

Liberi e belli. I seguaci di Luca Cordero di Montezemolo si danno appuntamento oggi, nel loro quartier generale di corso Vittorio a Torino, dove si terrà la presentazione ufficiale di Italia Futura Piemonte, il think thank del presidente della Ferrari, attraverso il quale sta tentando di assurgere a un ruolo politico nazionale. E non è un caso che l'appuntamento giunga proprio all'indomani del voto amministrativo e alla vigilia di un lungo viaggio (in treno) verso le Politiche del 2013.

Nell’incontro, coordinato dalla presidente Cinzia Pecchio, la manager delle Uova Fantolino, nominata presidente piemontese, verranno illustrati i progetti dell’associazione montezemolina e le prospettive dell'associazione sul territorio e a livello nazionale. Oltre agli ormai fedelissimi dell’ex numero uno di Confindustria, l’europarlamentare Gianluca Susta e Mariano Rabino, saranno presenti il vercellese Piero Garrione, ex presidente dell’Ente Risi, Dorino Piras, l’ex dirigente regionale Marco Cavaletto, Maria Grazia Cinta, ex manager Fiat e poi Domenico Piano, amministratore delegato di Arpa Consulting srl, società di ricerca del personale e consulting (i cosiddetti cacciatori di teste), Fulvio Giani, dell’ordine degli ingegneri di Torino e Ivan Gasco, commercialista nel prestigioso studio Palea. Insomma, c’è rappresentato gran parte del notabilato sabaudo, tra manager e professionisti, quel settore sociale che rappresenta il target sul quale punta Montezemolo per approdare nell’Olimpo della politica nazionale.