La rissa tra consiglieri finisce in tribunale

Motta (Pdl) e Boeti (Pd) invitati a comparire per minacce ai danni dei grillini. Reagirono scompostamente al provocatorio lancio di finte banconote. L'inanità di Ponzio Pelato

La Procura della Repubblica di Torino ha citato a giudizio davanti al giudice di pace i consiglieri regionali Massimiliano Motta (Pdl) per minacce e percosse e Nino Boeti (Pd) per percosse ai danni dei colleghi del MoVimento 5 stelle Davide Bono e Fabrizio Biolè. Ne danno notizia gli stessi esponenti grillini, spiegando che il provvedimento giunge alla conclusione delle indagini avviate dal pubblico ministero Vincenzo Pacileo, scaturite della querela di parte inoltrata dopo i fatti avvenuti nell’aula del Consiglio regionale il 30 dicembre scorso. Non si tratta di un rinvio a giudizio, secondo l'iter della giustizia penale, ma di un invito a comparire il prossimo (!!!) 15 ottobre per fornire spiegazioni del loro comportamento. Nulla di più, nulla di meno.

In quella seduta era in esame la proposta di legge, poi respinta, presentata da Bono e Biolè volta a ridurre le indennità dei consiglieri. La discussione parecchio accesa nei toni è rapidamente degenerata a seguito dell’azione dimostrativa inscenata dai seguaci del comico genovese: il lancio di finte banconote all’indirizzo dei banchi di maggioranza e opposizione. Dalle malaparole si è passati in un attimo alla colluttazione fisica. Nella ricostruzione del capogruppo Bono, il consigliere Boeti «aveva spintonato e colpito alle spalle Biolè, mentre Motta, dopo avermi spintonato, mi prendeva addirittura a calciminacciandomi di “farmela pagare”. Un parapiglia, ripreso dai cellulari e dalle videocamere degli stessi grillini, che non ha indotto la presidenza di Palazzo Lascaris ad assumere alcun provvedimento disciplinare. «Al contrario – conclude Bono - siamo stati pesantemente redarguiti per aver compiuto un gesto dimostrativo non violento» e Ponzio Pelato, al secolo Valerio Cattaneo, ha dato un ulteriore giro di vite alla possibilità di riprendere i lavori d’aula. Ora la parola passa alla giustizia ordinaria.