Dal Molise un brivido per il Piemonte

Due casi di accertata illegalità alle elezioni regionali affrontati, finora, in modo diverso dalla magistratura. Cota non presenta memoria al Consiglio di Stato che si riunirà il 29 maggio

VOTO REGIONALE contestato

Il “caso Molise” è nella sostanza la fotocopia del “caso Piemonte”. Ne sono convinti i Radicali, se lo augura Mercedes Bresso, lo teme Roberto Cota. L’annullamento delle elezioni molisane decretato ieri da una sentenza del Tar che ha accertato gravi irregolarità nella presentazione di alcune liste del centrodestra, ha rinfocolato gli animi della politica piemontese. Com’è noto, sul voto del 2010 che assegnò la poltrona di governatore a Cota, con uno scarto minimo (9.372 preferenze), è in corso una lunga diatriba giudiziaria divaricata oggi in due tronconi: quello penale, giunto al grado di appello, nei confronti di Michele Giovine e suo padre Carlo, condannati in primo grado per aver falsificato numerose firme della lista “pensionati”; quello amministrativo, nelle mani del Consiglio di Stato, chiamato a decidere l’impatto della nullità della lista (ove confermata) sulla validità delle elezioni. Insomma, un bel guazzabuglio giurisprudenziale.

Ma seppur in tempi biblici, i procedimenti vanno avanti. Domani si svolgerà la seconda udienza dell’appello sui Giovine e il 29 maggio prossimo si riunirà il Consiglio di Stato. Ed è proprio su questa convocazione che sono puntati gli occhi. Pur trattandosi, sulla carta, di un incontro molto tecnico, condotto in punta di diritto, tra cavilli, interpretazioni, precedenti – roba per legulei sopraffini – si è verificato un fatto singolare: la rinuncia dei legali di Cota di presentare una memoria di parte, come hanno invece provveduto a inoltrare il professor Carlo Emanuele Gallo a nome e per conto dei consiglieri pidiellini e Niccolò Paoletti, consulente della Bresso. Ha forse un qualche un qualche significato? Non è chiaro. Una cosa è certa, ad alcuni interlocutori il governatore ha manifestato più di una preoccupazione sull’andamento dell’iter dei ricorsi, al punto da chiedere un confronto con Angelo Clarizia, l’avvocato di fiducia patrocinatore del ricorso contro il riconteggio.

In attesa che si sbrogli la matassa legale (è probabile che anche in Molise si andrà alle calende greche), resta il dato politico, segnalato ancora una volta dai Radicali. «Mentre in Molise il centrosinistra si batte compatto per il ristabilimento della legalità – annota Giulio Manfredi - nel Pd piemontese riscontriamo dure prese di posizione contro la maggioranza di centrodestra ma non spendono una parola sulla questione legalità». Di tornare alle urne nessuno ne ha davvero voglia.