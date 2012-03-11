Libertà van cercando

Nella Divina Commedia, Dante riserva ai suicidi un contrappasso particolarmente duro: trasformati in piante per aver rifiutato la vita umana e collocati in una selva lugubre e deforme, dopo il Giudizio Universale saranno gli unici a non vedere la propria anima riunirsi al proprio corpo, che resterà appeso a degli alberi per l'eternità.

Eppure, Dante sa cogliere la grandezza morale che spesso sta dietro il gesto tragico di chi si toglie la vita, e il suo genio poetico ci trasmette tale grandezza con riguardo a più di un personaggio. L'esempio più noto è quello di Catone l'Uticense, suicida e per di più pagano, che nonostante ciò non solo evita l'inferno, ma viene collocato addirittura a custodia dell'antipurgatorio, e questo proprio in onore alla sua scelta di darsi la morte, piuttosto che chiedere la grazia a Cesare. Ed è facendo leva su questo suo nobile atto, che Virgilio gli chiede di lasciar entrare Dante nel Purgatorio. Con il suo viaggio - spiega Virgilio - anche Dante cerca la libertà, proprio come la cercò con l'ultimo viaggio Catone, che giunse a preferirla alla vita stessa: «libertà va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta».

Questi versi tornano prepotentemente in testa in questi mesi in cui una quantità impressionante di persone - imprenditori, lavoratori (del settore privato) e disoccupati - si toglie la vita o tenta di farlo, e lo fa con motivazioni troppo simili perché si possa volgere la testa dall'altra parte: troppe tasse, crisi che non lascia tregua, lavoro che manca. Negli ultimi giorni, si è registrato purtroppo il secondo caso piemontese di suicidio, oltre a un nuovo tentato suicidio. Questa la terribile cronologia: a marzo un muratore di 59 anni che aveva perso il lavoro si era dato fuoco a Torino, e pochi giorni dopo un imprenditore di 50 anni, disperato per la crisi della sua azienda, aveva tentato il suicidio gettandosi in un canale a Novara; martedì scorso, un uomo di 60 anni si è gettato nel Po a Torino, dopo aver ricevuto una cartella esattoriale di Equitalia, venendo per fortuna salvato; mentre purtroppo non ce l'hanno fatta l'imprenditore di Candiolo di 72 anni che venerdì scorso si è sparato a Torino, ormai convinto che «non vale più la pena né di vivere né di lavorare», se poi si deve consegnare il 60% delle proprie fatiche allo Stato, nonché l'imprenditore edile di 50 anni di Milano, che si è sparato vicino ad Arona, dove vivono i genitori, a quanto pare anche qui per cause legate alla crisi.

Sarebbe fin troppo facile, per chi si batte contro l'oppressione fiscale e burocratica, notare lo stridente contrasto tra un mondo produttivo che giunge a togliersi la vita perché non sopporta che gli abbiano tolto così tante proprietà, e una politica che su quelle proprietà costruisce la propria ricchezza e il proprio potere: da un lato, persone che per il troppo stato chiudono l'azienda o perdono o non trovano il lavoro; dall'altro, un mondo di burocrati e politici che hanno il coraggio di aumentare ancora le tasse, dall'IVA, all'IMU, alle accise sulla benzina, alle varie addizionali.

Ma anche se vi sarebbero tantissimi argomenti per aprire una riflessione sulla dose di responsabilità morale per queste morti addebitabile alle istituzioni, i suicidi meritano troppo rispetto per poterli tirare per la giacchetta in una polemica politica, per cui limitiamoci a guardare al futuro. Quanto meno, infatti, sarebbe nostro dovere fare di tutto perché questo drammatico bollettino, un'autentica Spoon River, si fermi, e perché il sacrificio di tanti cercatori di libertà non si riveli vano, ma ci apra gli occhi sugli errori che stiamo compiendo.

E invece colpisce il silenzio delle istituzioni di fronte a questi fatti. Fanno dichiarazioni su qualunque cosa, ma per esempio gli ultimi due suicidi li hanno sostanzialmente ignorati, come fossero accadimenti secondari, non degni di scalfire i lustrini del Salone del libro e la loro politics as usual. E anche quando fanno lo sforzo di dire qualcosa, non colgono il problema: così il sindaco di Torino Fassino, prima dal Salone e poi su Europa Quotidiano, dichiara che il motivo per cui, nonostante questa non sia la prima grave crisi, stavolta ci sono tanti suicidi, è che non ci sono più abbastanza reti di protezione politiche per chi è in difficoltà.

Ora, che le reti di protezione che ci sono siano largamente insoddisfacenti è vero. Ma Fassino trascura di considerare che forse è proprio perché di politica ce n'è stata e ce n'è troppa, non troppo poca. Anche se è una storia poco nota, la politica, con la pretesa di monopolizzare le reti di protezione, ha pian piano spazzato via una serie di meccanismi di solidarietà privata che si erano evoluti nei secoli e che funzionavano molto bene. Il mastodontico sistema che la politica ha messo al posto, però, alla fine si è rivelato fallimentare, e siamo verosimilmente giunti alla dolorosa fase dei nodi che vengono al pettine. Aumentare le reti di protezione politiche esistenti (che peraltro non risulta siano mai diminuite in modo particolare) è improponibile, perché si potrebbe fare solo con nuove tasse o nuovo debito, ma le tasse sono ormai così alte che hanno iniziato a uccidere, e il debito strangola le nuove generazioni ancor prima di farle nascere (o magari finisce col non farle nascere proprio). Sarebbe quindi ora di fare uno sforzo ed esplorare vie alternative.

Ma che le istituzioni (e anche tanti lavoratori pubblici!) non abbiano capito quanto è grave la situazione, e quanto spesso loro siano il problema, e non la soluzione, è evidente non solo dalle loro dichiarazioni: come spiegare altrimenti un taglio soltanto del 5% delle indennità del Comune di Torino (con cui magari si illudono perfino di salvare la coscienza)? o le dure proteste dei sindacati anche solo per questo piccolo taglio, nonché per i timidi tentativi di riorganizzazione delle macchine organizzative degli enti locali, che qualche amministratore di buona volontà cerca di compiere, e perfino per il taglio dell'aria condizionata? o ancora il giochetto fatto col portavoce di Fassino, a cui pro forma è stata tolta la qualifica di dirigente perché si è scoperto essere privo di laurea, ma il cui stipendio non è stato toccato, e rimane ampiamente al di sopra di quello del portavoce di Obama?

Di questi "truschini", e di tante altre spese e privilegi che appaiono come minimo discutibili alla luce del dramma che si va consumando, chi li ha compiuti e goduti risponderà davanti alla propria coscienza, ai propri figli, alla storia. Nel frattempo, con tutti i mezzi pacifici e non violenti a disposizione, tocca ai tartassati reagire, e smetterla di farsi prendere in giro. Basta suicidi, cerchiamola insieme su questa terra, la libertà.

Cose inaudite.