Fuoco sulla Fondazione per la Cultura

Il Consiglio si ribella all'assessore Braccialarghe e contesta la sua nuova creatura. Sbriglio (Idv): "Abbiamo in casa le risorse umane necessarie". Anche il Pd sale sulle barricate

Un presidente, un vice presidente, un consiglio direttivo e un segretario generale. Si alzi il sipario sulla Fondazione per la cultura Torino Onlus. L’ennesimo carrozzone? Sul tema le idee sono discordanti. L’ente dovrà promuovere le attività culturali della città rispondendo alle “esigenze operative legate alla necessità di reperire fondi per le attività culturali, sollecitando la costruzione di piani strategici per la raccolta di finanziamenti che permettano di utilizzare tutte le possibili tecniche atte a garantire la sostenibilità di una causa sociale e culturale. Pertanto occorre ampliare e rafforzare l’attività di ricerca di partner che sostengano il progetto culturale torinese nella sua totalità”.

Reperire denari privati: è il leitmotiv che accompagna la figura dell’assessore alla Cultura Maurizio Braccialarghe (foto sotto) dal giorno del suo insediamento. Colui che avrebbe dovuto rilanciare la cultura torinese facendo a meno delle elargizioni di Pantalone, chiudendo l’epoca della grandeur spendacciona di Fiorenzo Alfieri, lo stesso che annunciò la copertura economica del Festival Jazz (1 milione di euro) per il 50% attraverso donazioni private e alla fine reperì i finanziamenti da Iren, nell’ambito del fondo sponsorizzazioni che ogni anno la società devolve alla città di Torino (l’altra metà fu sottratta a MiTo). Nell’idea dell’amministrazione, la Fondazione dovrà dotarsi di una struttura importante con personale qualificato “di cui il Comune è sprovvisto” avrebbe affermato Braccialarghe oggi in commissione.

Il modo migliore per scatenare le rimostranze dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Il primo a scattare sulla sedia è il capogruppo dell’Idv Giuseppe Sbriglio, promotore della mozione di indirizzo votata all’unanimità dalla Sala Rossa, nella quale si invitava la giunta a ridurre il più possibile le consulenze esterne, valorizzando al meglio il proprio personale. «Parliamo di oltre 10 mila dipendenti – dice Sbriglio – che secondo l’assessore non hanno le competenze per gestire un settore strategico della città». Non solo: è anche una questione di trasparenza: «E’ chiaro che il Comune ha degli obblighi nella pubblicizzazione dei propri conti, dai quali per legge la Fondazione è dispensata». Le parole poco lusinghiere nei confronti dei dipendenti comunali fanno sollevare anche i consiglieri democratici Gianni Ventura (ex dipendente e forse colpito nel vivo) e Domenico Mangone, oltre a Piera Levi Montalcini dei Moderati. Alla fine il fuoco amico si è abbattuto contro l’assessore, senza che dai banchi della maggioranza si alzasse nessuno per parare i colpi. Sulla Fondazione aveva già espresso forti perplessità anche l’assessore alla Cultura della Regione Michele Coppola, con il quale all’inizio si era consumato un piccolo strappo istituzionale, poi ricucito.