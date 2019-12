BERRETTI GIALLI

I magheggi di Coldiretti: oplà Cirio vola a Bruxelles

Dopo la manifestazione sotto la Regione l'organizzazione degli agricoltori cerca di intestarsi il merito di aver costretto il governatore a discutere con la Commissione europea la ridistribuzione dei fondi. Peccato che il viaggio fosse in agenda da un mese

Harry Houdini era un dilettante. Silvan non è neanche da prendere in considerazione. Per fare le magie serve la Coldiretti. Dopo una manifestazione che, secondo gli organizzatori, mercoledì ha portato a Torino oltre 20mila agricoltori (molti meno secondo le forze dell’ordine, ma comunque sempre tanti erano) è partito l’urlo di battaglia: Bôgja Piemont! Detto fatto. A leggere il comunicato stampa diramato dalla Coldiretti tutte le richieste dei berretti gialli sono state accolte.

C'è di più. Alberto Cirio sarà già a Bruxelles lunedì prossimo 16 dicembre “per discutere con la Commissione europea la ridistribuzione delle risorse del Psr, come richiesto da Coldiretti”. In realtà l’impegno il presidente della Regione l’aveva già assunto in due riunioni (il 6 novembre e il 3 dicembre scorsi) con tutte le organizzazioni agricole e cooperativistiche a Palazzo Lascaris, presenti anche il vicepresidente Fabio Carosso e l’assessore Marco Protopapa, indette proprio per mettere a punto la redistribuzione delle risorse dei fondi europei. Tra l’altro, stando a chi alle riunioni ha partecipato, erano tutti d’accordo. Avendo però la Coldiretti già programmato la manifestazione per l'11 dicembre, il capo dei berretti gialli piemontesi Roberto Moncalvo ha chiesto di prendere un po’ di tempo “per verificare bene i numeri”. Così tutti gli impegni che Cirio aveva concordato con le rappresentanze il mondo agricolo sono stati fatti propri dalla sola Coldiretti, che ha potuto esibirsi muscolarmente portando in piazza orde di bandiere gialle e caprette belanti per dimostrare alla politica e all'opinione pubblica chi è che conta davvero nel mondo agricolo.

A dar retta alla Coldiretti in un'ora di riunione nella sede della giunta i berretti gialli hanno imposto al governatore la linea, ottenendo impegni su tutti fronti, come recita il comunicato: “I primi risultati rispetto alle nostre proposte sono arrivati già al termine della mattinata, sulla base di quanto Cirio ci ha assicurato”. Al termine dell’incontro al presidente langhetto hanno lasciato giusto il tempo di prenotare un biglietto aereo per Bruxelles per lunedì prossimo.

In questa favola bella manca solo il lieto fine. Proviamo a suggerirlo: 20mila slitte trainate da renne della Coldiretti imbandierate di giallo sono pronte per consegnare i regali di Natale a tutti i bimbi buoni. E per Protopapa un sacco di carbone.