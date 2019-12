La voce di Mara

Dicono che… oltre a Osvaldo Napoli, da tempo attestato sul fronte critico di Forza Italia, anche la storica sodale Daniela Ruffino sia pronta a fare il passo verso la dissidenza interna. Rumors raccolti in Transatlantico riferiscono che entrambi i deputati di Giaveno saranno tra i fondatori di “Voce libera”, probabile nome dell’associazione promossa da Mara Carfagna. La vicepresidente della Camera dovrebbe annunciarne la nascita la prossima settimana: un rifugio per i sempre più numerosi malpancisti azzurri, una corrente organizzata, un vero e proprio “partito-ombra” in attesa che maturino i tempi della scissione.