Approvato il bilancio del Consiglio regionale

L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato oggi all'unanimità il bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio regionale del Piemonte. "Continua il percorso virtuoso intrapreso negli ultimi anni - commenta il presidente dell'assemblea legislativa, Stefano Allasia - le economie realizzate hanno creato la provvista di risorse necessarie per fare investimenti tecnologici e manutenzioni straordinarie. È infatti iniziato il percorso che porterà alla sostituzione di tutto l'hardware obsoleto. Inoltre sono già state sostituite due centrali termiche ed è stato avviato il progetto di ristrutturazione di Palazzo Lascaris. A seguire sarà avviata anche la manutenzione straordinaria degli altri edifici. E ancora, grazie alla rideterminazione del vitalizio con il metodo di calcolo contributivo, avremo quasi 700 mila euro di risparmi, che destineremo all'edilizia scolastica". Il fabbisogno 2020 del Consiglio regionale è di 48 milioni e 600 mila euro, in linea con la spesa degli anni precedenti ma in leggero calo sul 2019. Con 46 milioni e 390 mila euro vengono coperti i costi di funzionamento dell'Assemblea, e con gli avanzi di amministrazione le spese per le ristrutturazioni.