Natale: “Giocattoli in movimento”, M5s punta sul riciclo

Donare giochi e libri e averne uno in cambio per imparare la condivisione e il riuso in un'ottica di sostenibilità. È la campagna “Giocattoli in movimento”, promossa dal Movimento 5 Stelle che il 28 dicembre allestirà in piazza Castello, dalle 13 alle 17, un gazebo dove i bimbi potranno portare due o più giocattoli o libri, in buono stato, e averne uno in cambio. "Questa iniziativa - sottolineano le consigliere comunali Valentina Sganga e Cinzia Carlevaris - permetterà a tantissimi bambini di socializzare e comprendere l'importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione. Un evento unico che mette insieme solidarietà, sostenibilità ambientale e che ci permetterà di fare del bene a chi ne ha più bisogno. Un'occasione - concludono - che ci riporta alla nostra natura di esseri umani e regalerà a tantissimi bambini non solo giochi e libri ma anche speranze e sogni".