Preioni flop

Dicono che… a Palazzo Lascaris non siano solo i consiglieri di opposizione a definire la nomina di Luigi Songa al vertice dell’Atc Piemonte Nord una soluzione “indecente”. L’escamotage congeniato dalla giunta regionale per ovviare all’incompatibilità di Marco Marchioni, il leghista designato alla presidenza costretto a cedere, almeno per un anno, la poltrona all’esponente di Fratelli d’Italia, ha fatto irritare tutti: i novaresi che avevano candidato l’ex sindaco di Grignasco Roberto Beatrice, il deputato berlusconiano Diego Sozzani che per l’interim puntava su Leo Spataro, lo stesso partito della Meloni che vede relegato il proprio uomo al ruolo di supplenza. Insomma, un autentico capolavoro quello realizzato da Alberto Preioni, funambolico capogruppo della Lega, cui molti ora pronosticano un imminente declassamento.