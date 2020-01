Migranti, Gancia (Lega): d Von del Leyen vogliamo fatti

"Stiamo continuando da settimane ad ascoltare tante belle parole dalla presidente della Commissione Europea, Ursula Von del Leyen, su un progetto concreto per rivedere il trattato di Dublino e per coinvolgere tutti gli Stati Ue per condividere gli oneri, economici e in termini di accoglienza, di tutti gli immigrati che sbarcano nei territori comunitari, attraverso una revisione del trattati vigenti per arrivare ad un’equa ripartizione. Lo ripeto, belle parole, che condividiamo, ma vogliamo i fatti, attendiamo la Von del Leyen alla prova dei fatti". Lo afferma l’onorevole Gianna Gancia, europarlamentare della Lega. "Per quanto riguarda i fondi europei mi attiverò personalmente, lavorando anche con i Paesi di origine, come membro della commissione, e mi impegnerò affinché i fondi stanziati dai cittadini europei siano utilizzati per politiche efficaci e che sia messo in atto un serio meccanismo per controllare come vengono utilizzati", aggiunge.