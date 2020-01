La Preiona

Dicono che… sia stata una risata bipartisan ad accompagnare una delle battute meno politicamente corrette della nuova legislatura regionale. Proprio mentre si stava concludendo la commissione Sanità e Servizi sociali, dove a fatica era stata trovata una mediazione sulla gestione delle audizioni per il disegno di legge denominato “Allontanamento Zero” (il centrodestra le pretendeva tutte on line per guadagnare tempo, l’opposizione voleva la presenza fisica degli auditi) e i consiglieri erano finalmente pronti a levare le tende in un clima di concordia, dal Pd è partita un’invettiva fuori tempo massimo di Monica Canalis che per poco non provocava un caso diplomatico in grado di far saltare l’intesa. “Anche noi abbiamo il nostro Preioni” ha scherzato qualcuno, con riferimento al capogruppo gaffeur del Carroccio. Sghignazzata generale e tutti a pranzo.