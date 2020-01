TRAVAGLI DEMOCRATICI

Il Pd anticipa la Festa dell'Unità per scongiurare l'accordo con il M5s

Il partito di Torino vara un nuovo format e anticipa la kermesse a prima dell'estate. Un modo per inserirsi a pieno titolo nel dibattito sul 2021 e nell'annosa questione del rapporto con Appendino e Cinquestelle

Sarà anticipata all’inizio dell’estate la Festa dell’Unità di Torino, prevista tradizionalmente tra la fine di agosto e settembre. Uno “Spazio Aperto” secondo il claim del nuovo format varato dalla federazione del Pd subalpino, in vista dell’appuntamento elettorale del 2021. Resta confermata la sede, quella al civico 183 di corso Grosseto, dove la kermesse democratica andrà in scena dal 26 giugno al 12 luglio. L’appuntamento sarà “una sorta di laboratorio aperto a tutta la cittadinanza nel quale auspichiamo un confronto proficuo tra le forze del centrosinistra ma che nel contempo sappia coinvolgere le numerose realtà civiche, le forze produttive, il mondo dell’associazionismo, del volontariato, le organizzazioni datoriali di categoria, i sindacati e chiunque vorrà confrontarsi” spiegano il segretario Mimmo Carretta e il responsabile organizzativo del partito Saverio Mazza che non chiudono le porte alle sardine, allineandosi, almeno su questo, al leader nazionale, Nicola Zingaretti.

Sullo sfondo resta il confronto, sempre più acceso nel Pd, sull'atteggiamento da tenere nei confronti del Movimento 5 stelle. Un partito diviso tra chi, soprattutto nel gruppo dirigente nazionale, sostiene l'ineluttabilità di un'alleanza strutturale nell'ambito di un nuovo fronte progressista (una posizione condivisa dal partito piemontese, seppur tra qualche ambiguità e distinguo) e chi invece considera dem e grillini in tutto e per tutto alternativi, come sostengono i vertici di Torino e il gruppo in Sala Rossa. Così la scelta di anticipare la Festa è un modo per garantire, da una parte, la massima partecipazione in un periodo in cui i più non sono ancora partiti per le ferie estive, ma soprattutto per tentare di inserirsi nel dibattito su strategie e alleanze in vista delle amministrative del 2021.