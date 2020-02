Fondazione Trg Onlus, Bronzino nuovo direttore

Emiliano Bronzino è il nuovo direttore artistico della Fondazione TRG Onlus. Il Consiglio di Amministrazione lo ha nominato con voto unanime. Subentra a Graziano Melano, che ha diretto la Fondazione per oltre 15 anni. "Sono davvero contento e soddisfatto - dichiara Alberto Vanelli, presidente della Fondazione TRG Onlus - senza alcun dubbio Emiliano Bronzino è una delle figure più interessanti della nuova generazione del teatro italiano contemporaneo. Aver raccolto intorno al suo nome il giudizio positivo degli esperti della Commissione di Valutazione, il consenso unanime degli amministratori della Fondazione, il parere favorevole dei Fondatori Istituzionali e Promotori, è un risultato particolarmente significativo. Sono sicuro che questa convergenza sarà di buon auspicio, sia per il nuovo direttore, sia, soprattutto, per il lavoro di tutti coloro che con passione e competenza si impegnano ogni giorno per il successo e la valorizzazione della Fondazione".