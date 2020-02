Non è più un fratello

Dicono che… la decisione l’abbia presa direttamente Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia chiederà di costituirsi parte civile nel processo contro Roberto Rosso, l’ex assessore in carcere dal 20 dicembre con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso. Ieri, intanto, l’esecutivo nazionale del partito ha votato all’unanimità la sua espulsione. La Meloni ha invitato tutta la classe dirigente ad alzare il livello di guardia perché la lotta alla criminalità organizzata rappresenta per FdI “uno dei pilastri della sua azione politica e i sacrifici compiuti in questi anni non possono essere in alcun modo usati da quegli ambienti che FdI combatte ogni giorno”.